Çin'de yolcu ve şoför kavgası 13 cana mal oldu

Çongçing Kamu Güvenliği Bürosu Vancou Bölge Ofisinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta ülkenin Çongçing kentinde bir köprüyü geçtiği esnada önce bir araca çarpan ve daha sonra bariyerleri aşarak Yangzı nehrine düşen otobüsteki 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

15 yolcunun bulunduğu otobüsün enkazı nehirden çıkarılırken, bir haftadır yapılan arama-kurtarma çalışmalarına rağmen 2 yolcunun cesedi bulunamadı.

Kazaya ilişkin yapılan soruşturma çerçevesinde, enkaz halindeki otobüsün kamera sistemi tamir edilerek, kaza sürecine ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Görüntülere göre, Liu soyadlı 48 yaşındaki kadın bir yolcu, inmek istediği durakta durmayan Ran soyadlı 42 yaşındaki şoförden otobüsü durdurmasını istedi. Şoför Ran da otobüsü durdurmayı reddetti.

İki taraf arasındaki sözlü tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Ran, şeritten çıktı.

Karşı istikametten gelen bir araca çarpan otobüs, bariyerleri aşarak Yangzı nehrine düştü.