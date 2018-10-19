Çin Eski Maliye Bakanı Cang Şaoçun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Çin Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamada, eski Maliye Bakan Yardımcısı Cang’ın rüşvet aldığından şüphelenildiği ve eski bakan yardımcısına yönelik Ulusal Denetleme Komisyonununca sürdürülen yolsuzluk soruşturmasının sona erdiği belirtildi.

Cang’ın dosyasının savcılık makamlarına intikal ettiği kaydedilen açıklamada, Yüksel Halk Savcılığının eski bakan için tutuklama kararı verdiği ifade edildi.

Diğer yandan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, İnternet İdaresi eski Başkanı Lu’nun 2002- 2017 yıllarında görevde bulunduğu sürede 32 milyon yüen (yaklaşık 4,6 milyon dolar) tutarında yolsuzluk yaptığını açıkladı.

Ülkenin Cıciang eyaletinin Ningbo kentinde hakim karşına çıkan Cang’ın makamını kötüye kullanarak rüşvet aldığı ve yasa dışı varlık edindiği belirtilen açıklamada, Cang’ın suçlamaları ve hükmü kabul ettiğini bildirdiği ifade edildi.

Cang hakkındaki mahkeme kararının ertelendiği vurgulandı.

Lu, 2002 ile 2017 yıllarında Şinhua Ajansı Direktör Yardımcılığı, Pekin Belediye Başkan Yardımcılığı, Ulusal İnternet İdaresi Başkanlığı ve Propaganda Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, geçen yıl kasım ayında ciddi disiplin ihlalleri yapmaktan hakkında soruşturma açılmıştı.

Ayrıca Eski Maliye Bakan Yardımcısı Cang hakkında mayıs ayında soruşturma başlatılmış, geçen ay ÇKP’den ve kamu görevinden ihraç edilmişti.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

Çin lideri Şi Cinping'in?, göreve geldiği 2012'de ülkedeki yolsuzluğun "kökünü kazıyacağını" vurgulayarak "kaplanlar" olarak tanımlanan üst düzey bürokratlardan, "sinekler" diye bilinen alt düzey bürokratlara kadar herkesin yolsuzluktan kaçınması gerektiğini belirtmiş, yolsuzluğun parti için hayati tehdit olduğunu vurgulamıştı.

Çin’de bu hafta başında Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) eski Genelkurmay Başkanı Fang Fınghui yolsuzluk nedeniyle ÇKP’den ihraç edilmişti.