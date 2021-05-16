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Dünya

ABD'ye çağrı yaptı: Tehlikeli boyutlara ulaştı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin gerginliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çekerek uluslararası toplumu derhal hareket etmeye çağırdı. Bakan Yi, ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyi'ne destek vermesi çağrısında bulundu

AA16 Mayıs 2021 Pazar 18:38 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 19:11
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BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez toplandı.

BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını yürüten Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin gerginliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çekerek uluslararası toplumu derhal hareket etmeye çağırdı.

Çin'in sivillere yönelik saldırıları kınadığını belirten Vang, İsrail ve Filistin'e ilk olarak ateşkes ve şiddete son vermeleri teklifinde bulundu.

ABD'yi BM Güvenlik Konseyinin sorunun çözümüne yönelik çabalarını engellemekle suçlayan Vang, "ABD'ye adil bir tutum sergileme ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz. ABD, gerginliğin azaltılması, güvenin tesis edilmesi ve siyasi çözüm için uluslararası toplumla birlikte BM Güvenlik Konseyine destek vermeli." dedi.

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