Çin'den ABD'ye Filistin tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) oylamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Filistin'in ilkin 2011'de yaptığı başvuruda Konseyin kararının ABD'nin muhalefetiyle askıya alındığını, 13 yıl sonra yine ABD'nin vetosu yüzünden Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunun bir kez daha reddedildiğini aktaran Sözcü Lin, "Filistinlilerin on yıllardır sürdürdüğü bağımsız devlet kurma hayali bir kez daha acımasızca köşeye atıldı. Tarih ve insanlık, ABD'nin bu eylemlerini hatırlayacaktır." dedi.

Lin, İsrail-Filistin sorununun halen devam ettiğini ve Gazze'de büyük bir insani krize sebep olduğunu hatırlatarak, "Filistin'in BM'ye tam üyeliğini ABD tarafından veto edilmiş olsa da uluslararası toplumun Filistin soruna adil ve kalıcı çözüm bulunması beklentisi reddedilmemeli." ifadesini kullandı.

- "ORTA DOĞU'DA KALICI BARIŞ ANCAK BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİYLE SAĞLANABİLİR"



Bağımsız Filistin devletinin, kuşaklar boyunca Filistinlerin hayali olduğunu, BM'ye tam üyeliğin bu tarihi doğrultuda önemli bir adım olduğunu vurgulayan Lin, "Çin, Filistin sorununda daima barışın, adaletin ve vicdanın tarafındadır. Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyoruz." diye konuştu.

Lin, Çin'in Gazze'deki savaşa en kısa sürede son verilmesi ve insani krizin hafifletilmesi için ilgili tüm taraflarla birlikte her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğini ve iki devletli çözüm için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını uygulamalı, Filistinlilerin devlet kurma umuduna saygı göstererek iki devletli çözüm için en kısa sürede bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlamalı. İsrail ve Filistin'in barış içinde bir arada yaşaması, Arap ile Yahudi milletleri arasındaki uyum ve Orta Doğu'da kalıcı barış ancak böyle gerçekleşebilir."

- FİLİSTİN'İN BM'YE ÜYELİK BAŞVURUSU



Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği için BMGK'da müzakereye açılan karar tasarısı, daimi üye ABD'nin vetosuyla reddedilmişti.

ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarıya İngiltere ve İsviçre "çekimser", Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya'nın olduğu 12 ülke ise "evet" oyu vermişti.