16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8331
  • 6,5634
  • 238.842
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'den ABD'ye İran resti: İşbirliğimiz devam edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara rağmen Tahran yönetimi ile ticari ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara rağmen Tahran yönetimi ile ticari ilişkilerin devam edeceğini söyledi.
 
"İRAN İLE İLİŞKİLERİMİZ AÇIK, ŞEFFAF, YASAL VE MEŞRUDUR"
 
Shuang, “Çin, ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlara ve uzun vadeli yargı kararlarına karşı çıkıyor. İran'la işbirliğimiz açık, şeffaf, yasal ve meşru. Bu nedenle saygı gösterilmesi gerekiyor" dedi.
 
Çin’in İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını korumak istediğini belirten Geng, “Çin hükümeti İranlı şirketlerin yasal çıkarlarını ve istikrarlı uluslararası enerji piyasalarına katkısını ve buradaki rolünü koruma eğilimindedir” ifadelerini kullandı.

Şehit Babası Mustafa Kırıkçı: Ben şehit babası olarak Kemal’in buraya gelmesinden çok üzüntü duydum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji’den sevindiren açıklama

Meteoroloji’den sevindiren açıklama

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Emekliye 315 TL zam müjdesi

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Evraklar Kurul’a 7 gün içinde gönderilecek

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Bebeğini ayağıyla öldürmüş

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Türk mühendisler şehit sayılacak

Türk mühendisler şehit sayılacak

Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Osmaniye'de dehşet

Osmaniye'de dehşet
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de bina çöktü

Kağıthane´de bina çöktü

Hoşgörünün renkleri semada buluştu

Hoşgörünün renkleri semada buluştu

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırının görüntüleri...

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırının görüntüleri...

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

Podberezkin: S-400’ler Türkiye için sadece bir tür silah değil

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA