Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD donanmasına ait USS Curtis Wilbur ve USS Antietam savaş gemilerinin dün Tayvan Boğazı’ndan geçişini yakından takip ettiklerini belirterek, bu konuda Washington yönetimine endişelerini bildirdiklerini ifade etti.

Tayvan meselesinin Çin’in toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını ilgilendirdiğini vurgulayan Sözcü Hua, bu meselenin Çin ve ABD ilişkilerinde en önemli ve hassas konu olduğunu dile getirdi.

Hua, "ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanarak, iki ülke ilişkileri ve Tayvan Boğazı’na zarar vermemek adına Washington yönetiminin Tayvan ile alakalı konuları dikkatli şekilde ele alması gerektiğini belirtti.

ABD’ye ait söz konusu savaş gemileri dün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning konuya ilişkin, "USS Curtis Wilbur ve USS Antietam uluslararası hukuka uygun, rutin bir Tayvan Boğazı geçişi gerçekleştirdi. Gemiler Tayvan Boğazı'ndan geçerek ABD'nin serbest ve açık bir İndo-Pasifik bölgesi konusuna bağlılığını gösterdi." ifadesini kullanmıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükumet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.