Çin'den ABD'ye: Tayvan'a F-16 savaş uçağı satmayın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu silah satışına ilişkin "ABD’nin Tayvan’a silah satış planından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve kesinlik karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.



ABD’nin Tayvan’a silah satışının uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğunu belirten Gıng, bu durumun Çin’in egemenlik hakkı ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini dile getirdi.



Sözcü Gıng, Washington yönetimine, Çin ve ABD’nin taraf olduğu ilgili anlaşmalara uyması, ikili ilişkilere zarar vermemek için bahsi geçen silah satış planını iptal etmesi ve Tayvan ile askeri iletişimini kesmesi çağrısında bulundu.



Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz parçası olduğunu ve hiç kimsenin Çin’in toprak bütünlüğünü, ulusal egemenliğini savunmasına yönelik iradesini sarsamayacağını dile getiren Gıng, dış müdahalelere karşı çıktıklarını dile getirdi.



PENTAGON TAYVAN'A SİLAH SATIŞINA ONAY VERMİŞTİ



ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tayvan'a F-16 ve diğer askeri uçaklarla ilgili 330 milyon dolarlık yedek parça satışının onaylandığı belirtilmiş, satışın Asya'daki askeri dengeleri değiştirmeden Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetini geliştireceği vurgulanmıştı.



ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979'da Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Tayvan ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.



Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor.