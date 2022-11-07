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Dünya

Çin'den Japonya'nın NATO'nun siber savunma inisiyatifine katılmasına tepki

Çin, Japonya'nın NATO'nun Ortak Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezine (CCDCOE) katılma kararını eleştirdi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
Çin'den Japonya'nın NATO'nun siber savunma inisiyatifine katılmasına tepki
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Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun bölgesel bir ittifak olarak kalacağını sürekli ifade etmesine rağmen coğrafi bağlarını Kuzey Atlantik'in ötesine taşıyarak Asya-Pasifik ülkeleri ile güçlendirdiğine dikkat çekerek, bölge ülkelerinin bu gelişmelere duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Geçen yüzyılda Japon militarizminin denizaşırı yayılmacılığı hafızalarda yerini koruyorken bölge ülkelerinin Japonya'nın askeri eğilimlerini ve savunma girişimlerini yakından izlediğini belirten Cao, Tokyo yönetimine geçmişten ders alarak barışçı kalkınma yoluna bağlı kalması ve bölgede güveni sarsacak, barışı ve istikrarı olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Cao, Doğu Asya'nın dünyanın en barışçı ve istikrarlı bölgesi olduğunu, jeopolitik rekabetin değil iş birliği ve kalkınmanın sahası olması gerektiğini vurgulayarak, "Asya-Pasifik, Kuzey Atlantik'in coğrafi kapsamı dışındadır, bir NATO taklidine ihtiyacı yoktur." dedi.

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO'nun siber savunma inisiyatifine katıldığını duyurmuştu.

  • NATO Ortak Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi
  • japonya

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