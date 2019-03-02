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Çin Kanada'nın Huawei'in CFO'su Vancou'nun ABD’ye iade sürecini başlatmasına tepki gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Kanada'nın Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou'nun ABD’ye iade sürecini başlatmasına ilişkin, “Bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kararlılıkla buna karşı çıkıyoruz.” ifadesini kullandı.

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Sözcü Lu Kang, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'yı protesto ettiklerini belirterek, "Çin tarafı, Kanada’nın Mıng Vancou'ya ısrarla uyguladığı sözde iade hukuku prosedürlerinden güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Kanada’nın ikili iade anlaşmasını istismar ettiğini bildiren Lu, iki ülkenin, Çin vatandaşına keyfi mücbir tedbirler uyguladığını ve yasal hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Lu, konunun, "siyasi bir vaka" olduğuna dikkati çekerek, ABD’yi, Mıng'a yönelik tutuklama ve iade talebini geri çekmeye, Kanada’yı da Huawei CFO'sunu bir an önce serbest bırakmaya çağırdı.

Kanada Federal Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle daha önce Kanada’da tutuklanan ve 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalan Huawei'in CFO’su Mıng’ın ABD’ye iade süreci başladığı bildirilmişti.

İade duruşmasında Mıng’ın suçlu olup olmadığına ilişkin bir karar verilmeyeceği ancak iade halinde davanın ABD'de görüleceği kaydedilmişti.

Dava için yetkilendirilen British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesi, 6 Mart Çarşamba günü iade duruşmasının ilk oturum tarihini belirleyecek.

ÇİN-ABD- KANADA ÜÇGENİNDE HUAWEİ VAKASI

Huawei’in sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından, davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken, 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı olarak salıverilmesine hükmetmişti.

ÇİN DE 2 KANADALIYI TUTUKLAYARAK MİSİLLEMEDE BULUNMUŞTU

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

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