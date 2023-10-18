Çin'den Kanada'ya kınama

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organı China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, savaş uçaklarının Kanada'nın keşif uçaklarına "müdahale ettiği" iddialarının ardından basına açıklama yaptı.

Söz konusu "provokatif hareketin" Çin'in "milli egemenliğini ihlal ettiğini ve güvenliğini tehdit ettiğini" ifade eden Sözcü Vu, Kanada'yı kınadıklarını belirtti.

Vu, Kanada uçaklarının Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı egemenlik tartışmalarına neden olan adalardan birinin hava sahasına girdiğini, Çin'in doğu kıyılarına yaklaştığını ve Tayvan Boğazı'na girdiğini öne sürdü.

Hava kuvvetlerinin olay anında "uluslararası hukuk uyarınca tedbirler aldığını ve yasal ve profesyonel davrandığını" belirten Sözcü Vu, Kanada'nın, olaya karşı tutumuna ilişkin, "gerçekleri yok sayarak uluslararası toplumun kafasını karıştırdığını" öne sürdü.

Vu, Kanada'yı "başka provokatif eylemlerden" kaçınmaları konusunda uyardı.

- Çin savaş uçaklarından Kanada'nın keşif uçaklarına "müdahale"

Çin savaş uçaklarının dün Kanada'nın, Doğu Çin Denizi açıklarında Kuzey Kore yaptırımlarının takibi için yaptığı keşif uçuşlarına "müdahale ettiği" bildirilmişti.

Kanada Birinci Hava Tümeni Komutanı Tümgeneral Iain Huddleston, Çin savaş uçaklarının, Kanada'nın keşif uçuşlarına "müdahalesine" ilişkin "Tamamen uluslararası hava sahasındayız." demişti.

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair de yaptığı basın açıklamasında, olayı "tehlikeli ve pervasız" olarak nitelemiş, "Bu davranışlar, hiçbir zaman kabul edilemez ve bunu Çin Halk Cumhuriyeti'ne en uygun şekilde dile getireceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

- Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.