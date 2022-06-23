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Dünya

Çin'den kritik uzay hamlesi! Tarımda da kullanılacak

Çin, uzaktan algılama özellikli, 'Yaogan' sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi. fırlatılan uyudular aynı zamanda toprak kaynaklarının takibi ve hasat tahmininden kullanılması hedefleniyor.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 20:20 - Güncelleme:
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, 3 adet "Yaogan-35" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 424'üncü başarılı görev oldu.

Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de uzaya fırlatılmıştı.

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