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Dünya

Çin'den Pompeo'ya sert sözler: Siyasi virüs ve dezenformasyona neden oluyor

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya Çin ekonomisinin küresel tehdit olduğuna dair ifadeleri nedeniyle tepki gösterilerek, 'Pompeo nereye gitse siyasi virüs ve dezenformasyona neden oluyor.' ifadeleri kullanıldı.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:47
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Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'e ve Çin Komünist Partisine yönelik ısrarlı eleştirilerinin "Soğuk Savaş zihniyeti ve bencillik"ten kaynaklandığını söyledi.

Cao, "Pompeo nereye gitse siyasi virüs ve dezenformasyona neden oluyor." ifadesini kullandı.

Pompeo'nun açıklamalarının Washington'un uluslararası toplumu Çin ve komünizm karşıtı iki tekerlekli bir at arabasına bağlama çabalarının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulunan Cao, küresel toplumun bu konuda gayet açık olduğuna ve Pompeo tarafından kandırılamayacağına dikkati çekti.

Cao, "Pompeo'nun planı başarısızlığa mahkum." dedi.

Pompeo, Çekya Senatosunda dün yaptığı açıklamada, "Çin'in ekonomik gücü bazı açılardan Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş dönemindekinden daha büyük bir küresel tehdit. Bugün, ÇKP'nin baskı ve kontrol kampanyasının teşkil ettiği tehdit çok daha büyük. ÇKP, Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman yapmadığı bir tarzda ekonomilerimizi, siyasetimizi ve toplumlarımızı çoktan ağ gibi sardı." diye konuşmuştu.

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