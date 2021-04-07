Star.com.tr 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:35 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:38

Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (ADIZ) güneybatı kısmına bir günde 15 Çin savaş uçağı girdi.

Çin tarafından birkaç aydır neredeyse günü birlik olarak gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan uçak miktarı her gün artıyor.

Çin'in Liaoning uçak gemisinin güneyindeki hareketle ilişkili olan bu saldırılardan sonra Tayvan kendi adalarına 292 Kestrel zırh delici füze konuşlandırdı.

ABD'den gözdağı! Stratejik sularda konuşlandırıldı Çarşamba günkü saldırılara 8 J-10 savaş uçağı, 4 J-16 savaş uçağı, 2 KJ-500 savaş uçağı ve 1 Y-8 denizaltı savar uçağı katıldı.

Çin savaş uçakları Tayvan'ın ADIZ'ine girdiğinde, Hava Kuvvetleri jetleri karşıladı, Çin uçaklarına geri dönmelerini söyleyen telsiz uyarısı yapıldı ve uçakları hava savunma füzeleri ile takip etti.

Güney Çin Denizi'ndeki Çin saldırganlığından korunmak isteyen Tayvan Dongsha Adası'na füze konuşlandırmakla birlikte aynı zamanda askeri gücünü artırmaya da çalışıyor.

ABD Roosevelt uçak gemisini Çin sularına yolladı

ABD Donanması'na ait Theodore Roosevelt uçak gemisi Güney Çin Denizi'ne girdi.

ABD Donanması'na ait Theodore Roosevelt uçak gemisi ve beraberindeki 4 gemi Güney Çin Denizi'ne girdi.

Donanma tarafından yapılan açıklamaya göre, Theodore Roosevelt uçak gemisinin rutin operasyonlar gerçekleştirmek için 4 Nisan'da Güney Çin Denizi'ne girdiği belirtildi.

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