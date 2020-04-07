Çin'e yardım çağrısı: Afrika ülkelerinin borç yükünü hafifletmek için daha fazlasını yapması gerekiyor

AA 07 Nisan 2020 Salı 13:02 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 13:02

Bakan Ofori-Atta, İngiltere Global Gelişim Merkezi Başkanı Masood Ahmed ile yaptığı görüşmede, Çin'in Afrika ülkelerine yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu belirten Ofori-Atta, bu nedenle Çin'in Afrika ülkelerinin borç yükünü hafifletmek için daha fazlasını yapması gerektiğini vurguladı.

Ofori-Atta, Afrika ülkelerinin Çin'e olan borcuna işaret ederek, "Afrika'nın Çin'e borcu yaklaşık 145 milyar dolar ve ülkelerin bu yıl 8 milyar dolardan fazla ödeme yapması gerekiyor.Bu konuda bir şeyler yapılmalı." ifadelerini kullandı.