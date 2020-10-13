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Dünya

Çin'i kızdıracak iddia: Tayvan'a satışı planlanan silahlardan üçü onaylandı

ABD'nin Tayvan'a üç adet gelişmiş silah satışı konusunda ilerleme kaydedildiği ve son günlerde anlaşmaların onaylanması için kongreye bir bildirim gönderildiği öne sürüldü.

star.com.tr13 Ekim 2020 Salı 00:29 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 00:29
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3 Kasımda gerçekleşecek ABD seçimleri öncesinde yaşanan hareketlilik, Tayvan'ı gerekirse zor kullanarak anakarayla yeniden birleştirebileceği bir eyalet olarak gören Çin'i kızdıracak nitelikte.

The Straits Times'ın haberine göre, planlanan silah satışlarından üçünün Yabancı Askeri Satışları denetleyen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

Resmi olmayan bildirimlere göre, planlanan silah satışı ABD ordusunun orta taktik araç kamyon üzerine eklemlenmiş bir hafif çoklu roketatar sistemi olan HIMARS, uçak şirketi Boeing'in havadan fırlatılan bir seyir füzesi olan SLAM-ER'in yanı sıra F-16 jetleri için harici sensör bölmelerini de içerdiği iddia edildi. Aynı şekilde amfibi inişleri caydırmak için büyük, sofistike hava droneları, kara tabanlı Harpoon anti-gemi füzeleri ve su altı mayınları da dahil olmak üzere diğer askeri sistemlerin satışına ilişkin bildirimlerin henüz yetkili merciye ulaşmadığını, ancak bunların yakında gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Yeni silah satışlarının arttığı haberi, geçtiğimiz hafta üst düzey ABD yetkililerinin Tayvan'ın kendi savunması için daha fazla harcama yapması ve Çin'in işgal girişiminin risklerini açıklığa kavuşturmak için askeri reformlar yapması yönündeki çağrılarının ardından geldi.

star.com.tr

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