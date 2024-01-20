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Dünya

Çin'in artan nüfusuna karşılık Japonya'dan bölge ülkelere yeni teklif!

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, şubat ayında Pasifik adaları ülkelerinden Fiji'de, Dışişleri Bakanları zirvesine katılmayı planlıyor.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 10:59 - Güncelleme:
Çin'in artan nüfusuna karşılık Japonya'dan bölge ülkelere yeni teklif!
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Çin'in Pasifik bölgesi ve Pasifik adaları ülkeleri üzerinde artırdığı nüfuzu karşısında Japonya hükümeti, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" hedefliyor.

Resmi Kyodo ajansının diplomasi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Bakan Kamikava, şubat ayının ilk yarısında Pasifik ülkelerini ziyaret edecek.

Buna göre Japon Bakan, Fiji'de katılacağı Dışişleri Bakanları zirvesinde görüşeceği mevkidaşlarına "hukuka dayalı Serbest ve Açık Hint-Pasifik bölgesinin önemini" vurgulayacak.

Avustralya ve Yeni Zelanda dahil 18 ülke ve bölgeden bakanlar ve üst düzey bürokratların katılacağı zirvede, deniz güvenliği, iklim değişikliği ve doğal afetle mücadele konuları ele alınacak.

Japon Bakan, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması sürecinin güvenliğine yönelik bilgilendirmede de bulunacak.

Bölgedeki ada ülkelerine geziler planlayan Kamikava, Japonya'nın, Pasifik ülkelerinin liderlerini 2024 yaz aylarında Tokyo'da ağırlayacağı zirve öncesi hazırlıkları ele alacak.

Kamikava, hafta içindeki basın toplantısında, "Pasifik adalarının jeopolitik önemi gittikçe artıyor" diyerek, bu ülkelerle ilişkileri geliştirmesini, "bu yılın önceliklerinden" olarak niteledi.

Japonya, 1997'den beri 3 yılda bir olmak üzere Pasifik Adaları ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirveye ev sahipliği yapıyor.

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