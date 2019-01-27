Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu: Dünyayı sarsacak değişimler geçirdik

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) daimi heyeti 2019 Bahar Bayramı resepsiyonu düzenledi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu ve Temsilci Yardımcısı Wu Haitao ile BM Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin dahil 300'den fazla misafir resepsiyona katıldı.

Ma Zhaoxu, resepsiyonda yaptığı konuşmada 2018 yılında Çin'in reform ve dışa açılmasının 40. yıldönümünü kutladıklarını hatırlatarak, geçtiğimiz 40 yıl boyunca dünyayı sarsacak değişimler geçirdiklerini, ayakta kalmaya çalışan bir ülkeden zengin ve güçlü bir ülkeye dönüştüklerini dile getirdi.

Ma Zhaoxu, dünyanın ikinci ekonomisi haline gelen Çin'in küresel ekonomik büyümeye katkı oranının yüzde 30'a yükseldiğini ifade etti. Ma Zhaoxu, 40 yılda 700 milyon nüfusu yoksulluktan kurtardıklarını ve 2018'de 10 milyon kişilik kırsal nüfusun daha yoksulluktan kurtulduğunu kaydetti.

Ma Zhaoxu, 2018'de uluslararası durumun belirsiz ve istikrarsız olduğunu belirterek, çekirdeğinde Xi Jinping'in bulunduğu Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi liderliğinde zorlukları geçerek küresel yönetim sistemine katıldıklarını ve ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını koruduklarını vurguladı.

Ma Zhaoxu, 2018'de insanlığın ortak kader topluluğunu yürütmek ve çok taraflılığı korumak için Çin zekası, Çin kavramları ve Çin planlarını sunduklarını ve bunun uluslararası toplumun takdirini kazandığını söyledi.

Ma Zhaoxu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlayacakları 2019'da eşi görülmemiş fırsatların yanı sıra daha büyük risklerle de karşı karşıya bulunduklarını dile getirdi.

Ma ayrıca, Çin'e özgü büyük devlet diplomasisini yürüterek BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve en büyük gelişmekte olan ülke olmanın avantajlarını değerlendirip küresel yönetim sisteminde reformu yönlendireceklerini sözlerine ekledi.

Son günlerde Çin'in Fransa, Rusya, Almanya, Mısır, Brezilya, ABD ve Katar gibi ülkelerdeki misyon ve temsilciliklerinde de Bahar Bayramı dolayısıyla resepsiyon ve diğer kutlama etkinlikleri düzenlendi.