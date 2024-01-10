İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9717
  • EURO
    32,8192
  • ALTIN
    1955.88
  • BIST100
    7876.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin'in doğal gaz üretiminde artış!

Çin'in 2023'te doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 230 milyar metreküpe yükseldi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Çin'in doğal gaz üretiminde artış!
ABONE OL

Çin Ulusal Enerji İdaresi, ülkenin 2023 yılındaki doğal gaz üretimine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkenin geçen yıl doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 230 milyar metreküp olarak gerçekleşti.

Doğal gaz üretiminde kaya gazı, gaz hidrat gibi "standart dışı" gazların üretimi, toplamda 96 milyar metreküpü aşarak doğal gaz üretiminin yüzde 43'ünü karşıladı.

Üretimde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim havzası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos bölgesi ile Sıçuan eyaleti başı çekti.

Doğal gaz talebinin büyük çoğunluğunu yerli üretimden karşılayan Çin, 2022'de 364,6 milyar metreküp gaz tüketmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.