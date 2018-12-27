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Çin’in eski istihbarat şefi Cien’e, yolsuzluk suçlamasıyla müebbet hapis cezası verildi

Çin'in eski Devlet Güvenlik Bakan Yardımcısı Ma Cien’e, görevde bulunduğu süre içinde makamını kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmaktan müebbet hapis cezası verildi.

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Liaoning eyaletine bağlı Dailen Orta Halk Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, eski Güvenlik Bakan Yardımcısı ve karşı istihbarat aygıtlarının başındaki isim olarak bilinen Ma, 1999-2014 yıllarında görevde bulunduğu süre boyunca 109 milyon yüen (yaklaşık 15 milyon dolar) tutarında haksız kazanç elde etmek ve makamını kötüye kullanmaktan ömür boyu hapse mahkum edildi.

Ma’nın, hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından “kırmızı bülten” çıkarılan firari Çinli iş adamı Guo Vıngui’ye emlak alımında yardım ettiği, “zorla” ve “tehditle” şirketine mali destek sağladığı kaydedilen açıklamada, mahkumun, temyize gitmeyeceğini bildirdiği ifade edildi.

Hakkında 2015 yılında disiplin ihlali nedeniyle soruşturma başlatılan ve 2016’da soruşturması tamamlanan eski Güvenlik Bakan Yardımcısı Ma, aynı yıl içinde hem bakanlığın parti komitesinden hem de bakan yardımcılığı görevinden ihraç edilmişti. Yüksek Halk Mahkemesi, geçen yıl Ma hakkında yolsuzluk davası açılmasına karar vermişti.

Herhangi bir websitesi ve sözcüsü bulunmayan Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, ülkenin istihbarat birimlerinin bağlı olduğu birim olarak biliniyor.

Diğer yandan, Ma hakkındaki dava, yine yolsuzluktan 2015'te müebbet hapse mahkum edilen eski Kamu Güvenliği Bakanı Cou Yongkang’dan bu yana önemli üst düzey yargılamalardan biri olarak görülüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

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