Çin'in Kovid-19 rakamları sahte mi? Rakamlar ifşa oldu

Star.com.tr 17 Nisan 2020 Cuma 13:57 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 13:57

6 Mart 2020’de Vuhan’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında "Vuhan’a 42.322 sağlık çalışanı gönderildi ve her biri günde ortalama 40 koronavirüsü hastasıyla ilgileniyor" denildi.

Basın toplantısında sunulan resmi verilerden, sadece Vuhan’da, enfeksiyon vakalarının Çin’in her yerinden bildirilen toplam vakalardan 7-10 kat daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Bu tahmini verilerine göre, Çin'in yayınladığı yanıltıcı rakamlara yerel Vuhan sağlık çalışanlarının müşahadesi altındaki hastalar, hastaneler tarafından geri çevrilen, hastanelerde hiç bakım görmeyen hastalar ve enfekte olmuş sağlık çalışanları dahil edilmedi.

Vice News haber sitesi, Çin'in koronavirüs açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, Pekin'in yeni vakalar bulunmasına karşın bunları bildirmediğini iddia etti.

Diğer ülkelerden farklı olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün direktiflerine rağmen Çin, belirti görülmeyen hastayı koronavirüs testi pozitif çıksa da bildirmiyor. Bu kategoride kaç kişinin bulunduğunu da açıklanmıyor.



Evde ölenler normal ölüm olarak gösterildi

Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

Çin, Vuhan'daki vaka sayısının 325 artışla 50 bin 333'e ulaştığı iddia etti fakat evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlama, kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Propaganda için hastane kapattı

Çin, geçtiğimiz günlerde 14 geçici hastanenin sonuncusunu kapattı. Ancak orada çalışan personele göre, kapatma bildirilen yeni vakaların sayısını bastırmak ve propaganda için kullanıldı.

Vuhan'da bulunan sağlık çalışanlarından alınan bilgiye göre "Aslında, Vuhan'da taburcu edilenlerin yüzde 90’ından fazlası hala virüse sahip" dedi.

ABD: Çin enfekte olan insan sayısını gizliyor

ABD Kongresine, Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Çin yönetimi tarafından saklandığı iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunuldu.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Vekili Elise Stefanik tarafından sunulan tasarıda, Çin'in Kovid-19'a yönelik "yetersiz ve şüpheli tutumu" da kınandı.

"Çin’in virüsü saklama girişiminin uluslararası topluma verdiği zararın belirlenmesi" istenen tasarıda, salgından etkilenenler için bu ülkeden tazminat almayı sağlayan bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Hawley, Çin Komünist Partisinin, salgın hakkında ilk günden bu yana dünyaya kasten yalan söylediğini savundu.

Hawley, "Çin yönetimi, virüsün gerçekliği konusunda aralık ayı başından beri farkındaydı ancak laboratuvarlara örnekleri yok etmelerini emretti ve doktorları sessiz kalmaya zorladı." ifadelerini kullandı.

Stefanik ise salgın sebebiyle dünyanın gördüğü zarardan Çin'in sorumlu olduğunu belirterek, "Çin'in virüsün kapsamlı ve ölümcül etkilerini ayrıntılı bir şekilde örtbas etme kararı yüzlerce Amerikalı da dahil olmak üzere binlerce insanın ölümüne yol açtı. Basitçe söylemek gerekirse, bu tasarı Çin'i sorumlu tutma çağrısıdır." dedi.

Macron: Çin'de koronavirüs ile ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu" dedi.

Macron, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Kovid-19'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgınla ilgili Fransa, Almanya ve İtalya'nın, Çin veya Rusya ile karşılaştırılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Macron, "Çin'in koronavirüsün yönetiminde bizden daha iyi olduğunu söyleyecek kadar saf olmayalım. Bilmiyoruz. Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu." ifadesini kullandı.

Trump: 'Çin Virüsü'

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse “Çin virüsü” dediği için tepki alan ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Çin virüsü” demenin doğru olduğunu ve bunun ırkçılık olmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, dünya üzerinde binler kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için “Çin virüsü” diyen ABD Başkanı Donald Trump, aldığı tepkilere yanıt verdi.

Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerden bazıları, 2019 yılının sonlarında ilk vakaları Çin’de tespit edilen koronavirüs için “Çin virüsü” demeyi tercih etti.

Birçok insan ırkçılık olduğunu düşündükleri için “Çin virüsü” denmesine karşı gelmişti. Tepkilere cevap veren Trump “Bu ırkçılık değil. Virüs, Çin’den geliyor. Ben sadece doğrusunu söylemek istiyorum” dedi.

Trump’a, Çin’in virüsün yurtdışına yayılmasını durdurmak için daha fazla çaba sarf etmediği gerekçesiyle, Çin’in sorumlu olduğunu iddia eden Cumhuriyetçi kongre üyesi Tom Cotton’un yaptığı yorumlar da soruldu. Trump, Cotton’la ilgili soruya ona büyük saygı duyduğunu söyleyerek cevap verdi.

Çin’in sorumlu tutulmasıyla ilgili “bence bize çok daha önce haber verebilirlerdi” dedi.