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Dünya

Çin'in tepkisine neden olmuştu... Somaliland'den Tayvan'a resmi ziyaret

Somali'nin özerk Somaliland bölgesinden üst düzey diplomatlardan oluşan bir heyetin Tayvan'a resmi ziyaret düzenlediği bildirildi.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 20:06 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:06
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Somaliland Dışişleri Bakanı Essa Kayd, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bu tarihi ziyaret, iki ülkenin güçlü ve samimi ilişkilerinde bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Somaliland ile Tayvan'ın ortak siyasi ve demokratik yönetim prensiplerini taşıdığını belirten Kayd, ekonomik olarak da ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

- Birbirlerini bağımsız olarak tanıdılar

Tayvan, bağımsız olarak tanıdığı Somali'nin özerk Somaliland bölgesinde geçen sene 17 Ağustos'ta temsilcilik ofisi açmıştı.

Tavyan ve Somaliland'in birbirini bağımsız iki devlet olarak tanıması Çin'in tepkisine neden olmuştu.

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