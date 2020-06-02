Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 10 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldı

AA 02 Haziran 2020 Salı 15:35 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 15:36

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu kentte 14 Mayıs-1 Haziran arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.

Kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde virüsün RNA izlerinin tarandığı testler için vatandaşlara çağrı yapıldı, yerleşim yerlerinde kurulan geçici test merkezlerinde numuneler toplandı.



Kentte, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test yapıldı. Yaygın testler, virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen kişileri tespit ederek bulaşma riskini saptamayı amaçlıyor.

Vuhan'da 14-23 Mayıs tarihlerinde 6 milyon 574 bin kişi test edilmişti.

- 300 "ASEMPTOMATİK" VAKAYA RASTLANDI



Yetkililer, testler sırada Kovid-19 vakasının görülmediğini, 300 "asemptomatik" vakaya rastlandığını bildirdi. Çin, virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor.

Öte yandan, testlerin 126 milyon 580 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan’da bugüne kadar 50 binin üzerinde vaka kayda geçti.

Çin’de Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 22’ye ulaşırken, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamını yitirmişti.