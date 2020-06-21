21 Haziran 2020 Pazar 13:40 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 13:51

Dünya çapında bilim insanları koronavirüs için aşı çalışmalarını sürdürüyor; bir düzineye yakın farklı aşı şu sıralarda insan deneylerinin çeşitli aşamalarında.

Ancak aşı deneylerinin hiçbiri henüz tam anlamıyla deneme aşamasını geçebilmiş değil. Aşıların satışa çıkmasından önce üçüncü aşama olan klinik deneylerin tamamlanması gerekiyor.

ÇİN'DEN AŞIYLA İLGİLİ HABER GELDİ

Reuters'ın haberine göre, Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başlandı.

Araştırmanın 200 katılımcıyla sürdürülen birinci aşaması mayıs ayından beri devam ediyordu.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİLER

Hürriyet'in haberine göre; Enstitünün bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birinci aşama tamamlandı ve ikinci deney aşamasına geçildiği duyuruldu.

Aşı çalışmasının ikinci aşamasında aşının dozajı belirlenecek ve aşının sağlıklı insanlarda bağışıklığı güvenli bir şekilde oluşturup oluşturamayacağına bakılacak.

BU YIL İÇİNDE HAZIR OLMASI BEKLENİYOR

Çin'deki enstitünün duyurusuna göre uzmanlar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin'in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı Gao Fu, geçen ay, 2020 yılının sonunda, acil durumlar için özel gereksinimi olan insanlarda deneysel aşıların kullanılabileceğini söylemişti.