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Dünya

Çinli Geely, otomobiller için ilk uydularını fırlattı

Çin'de otomotiv üreticisi Geely'nin sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için tasarladığı uyduların ilk grubu, uzaya gönderildi.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Geely-01" adı verilen 9 uydudan oluşan grup, Long March (Uzun Yürüyüş)-2C taşıyıcı roketiyle ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Takım uydu ağının parçasını oluşturması planlanan uyduların Yer Alçak Yörüngesi'ndeki belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.

Uydu ağının, akıllı ve bağlantılı araçlara, uydu bağlantılı seyrüsefer ve iletişim hizmeti vermenin yanı sıra deniz çevresinin korunmasına yönelik veri sağlaması amaçlanıyor.

Uydularıyla 240 parçalık takım uydu ağı kurmayı planlayan şirket, 2025 yılına kadar 63 uyduyu yörüngeye yollamayı hedefliyor.

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