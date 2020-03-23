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Dünya

Çinli iş adamından Afrika ülkelerine koronavirüs desteği

Çinli iş adamı Jack Ma, Afrika ülkelerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında milyonlarca test kiti, maske ve koruyucu elbise gönderdi.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 09:57 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:57
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Jack Ma’nın ortaklığında başlatılan inisiyatif kapsamında dün sağlık malzemelerinin ilk kısmı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa’ya ulaştı.

Ahmed, gönderilen destek için Çin’e teşekkür ederken, söz konusu malzemelerin diğer Afrika ülkelerine dağıtımına bu sabah itibarıyla başlayacaklarını duyurdu.

Çalışma kapsamında 54 Afrika ülkesinin her birine 20 bin test kiti, 100 bin maske ve 1000 koruyucu elbise teslim edilecek.

Afrika Birliğinin verilerine göre, kıtada şimdiye kadar 1268 koronavirüs vakası görülürken, 39 kişi hayatını kaybetti.

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