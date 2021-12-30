Çinli mobil ulaşım şirketi Didi'nin mali kaybı baskılar nedeniyle arttı

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 10:42

BBC'deki habere göre, gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5 düşen firmanın faaliyet zararı, yılın ilk 9 ayında 6,3 milyar dolara ulaştı. Son aylarda Pekin yönetimince getirilen kısıtlamalar nedeniyle Didi'nin ABD'deki hisse fiyatları da oldukça olumsuz etkilendi.

Didi'den yapılan açıklamada, 2018'den bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın CEO'su Daniel Zhang'ın, görevinden istifa ettiği aktarıldı.

Çin'den gelen baskılar nedeniyle şirket, ay başında yaptığı açıklamada, hisselerini ABD'den Hong Kong'a taşıyacağını belirterek "Titiz incelemelerin ardından şirketin New York Borsasında işlem gören hisselerinin liste dışı bırakılması için derhal işlemelerin başlatılmasına, Hong Kong'da halka arz için hazırlıklara başlanmasına karar verilmiştir." denilmişti.

- Didi'ye yönelik güvenlik soruşturması

New York Borsasında, 1 Temmuz'da işlem görmeye başlayan mobil ulaşım şirketi, yurt dışındaki halka arzının ardından ülkesinde soruşturmayla karşılaşmıştı.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Didi'nin halka arz edilmeden önce iç siber güvenlik incelemesi yapma şartını yerine getirmediğini öne sürerek şirket hakkında siber güvenlik soruşturması başlatmıştı.

Soruşturmada, şirketin kişisel verileri toplama ve kullanma yöntemleriyle ilgili ciddi ihlaller tespit eden kurum, 9 Temmuz'da şirkete ait 25 uygulamanın Çin'deki internet mağazalarından kaldırılması talimatını vermişti.

CAC, soruşturmalar sonuçlanana kadar Didi'nin yeni müşteri kabul etmesini de yasaklamıştı.

Düzenleyici kurum, bundan böyle en az 1 milyon kullanıcı hakkında bilgi toplayan her şirketin siber güvenlik soruşturmasından geçirilmesinin şart olacağını bildirmişti.