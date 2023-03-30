Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Tatar, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

Tatar, "İnanamazsınız! King's College London'da medeniyetin beşiğinde bir konferans verecektim Türk çocuklara. Neticede diğerleri de gelebilirdi. Ben sadece Türklerle sınırlı osun demedim. Ama Rumlar ortalığı karıştırdı ve idareye baskı yaptılar kimse katılmasın diye. Ve bir de Yunan bayrakları ile dolu. Birkaç yüz kişi avazlarının çıktığı kadar 'Türkler Kıbrıs'tan dışarı Kıbrıs Rum'dur Hatta Tatar'a ölüm' şeklinde sloganlar. Yani biz Kıbrıs'ta bunlar ile nasıl barış sağlayacağız." dedi.

"REZALET"

Olayı 'tam bir rezalet' olarak yorumlayan Tatar, "Hep kuşkularımız vardı. Bir kez daha gördük. Bir Cumhurbaşkanı'nın bir üniversitede konferans vermesinden daha normal ne olabilir? Bunu bile hazmedemediler. Gerçekten çok çirkindi." şeklinde konuştu.

"DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Polisler olmasa bize saldıracaklardı" diyen Ersin Tatar, "Biz haklı davamızı anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her platformda davamızı anlatacağız" mesajını verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi

AK PARTİ: SALDIRI GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk Devleti Başkanı Sayın Ersin Tatar'a Londra'da gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Sayın Tatar'a karşı düzenlenen bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türk'ünün kaderi kaderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." paylaşımında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, TATAR'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Londra'da bir programa katılacağı sırada bir grup tarafından engellenmeye çalışılması üzerine, Tatar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek KKTC'nin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın programa katılmasını engelleme girişiminin ardından Twitter'da paylaşım yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği başta olmak üzere artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı. Londra'da saldırı girişimine maruz kalan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. KKTC'nin her zaman yanındayız!" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN TATAR'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere'nin başkenti Londra'da katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar ile telefonda görüşen Oktay olayı kınadı ve "Cumhurbaşkanı'mız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız." ifadesini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN KINAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasını kınadı.

Şentop, Tatar'ın Londra'da Kıbrıs konulu konferansa katılımını engelleme girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop şunları kaydetti: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzeri provokatif eylemler, Kıbrıs Türk halkının haklı davası için mücadelesini asla engelleyemeyecektir. Milli davamızda, Kıbrıs Türk'üyle dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL, SALDIRI GİRİŞİMİNİ KINADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişinde Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenmesini kınadı.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Üstel, Rumların Kıbrıs Türklerini yok sayan, eşit görmeyen ve Ada'nın ortak sahibi kabul etmeyen anlayışının Londra'da bir kez daha kendini gösterdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın Londra King's College'da vereceği konferans öncesi, Kıbrıs Türk heyetinin önünü keserek ifade özgürlüğünü aşan, nefret dolu, hakaret dolu pankartlar açan, sloganlar atan Rum protestocuların saldırı girişimlerini kınıyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm heyetimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Üstel açıklamasında bu tip eylemlerin, amacına ulaşamayacağını ve haklı davalarını anlatmada seslerini kısmaya yetmeyeceğini ifade etti.