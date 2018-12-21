CNN: Mattis, Akar'ın sözlerini okuyunca sinirden mosmor oldu

CNN International, ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilme kararından vazgeçiremeyince savunma bakanlığı görevinden istifa eden Jim Mattis'in, Bakan Akar'ın terör örgütü PKK/PYD ile ilgili sözlerini okuyunca sinirden mosmor olduğunu idda etti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan iki yetkiliye dayandırılan haberde, ABD'nin müttefiki PKK/PYD'ye ihanet ettiğini düşünen Mattis'in istifası için, ''Trump'ı çekilme kararından vazgeçiremedi. Akar'ın sözleri bardağı taşıran damla oldu'' ifadelerine yer verildi.

Florida Senatörü Marco Rubio ise, sosyal medya hesabından Mattis'in istifa dilekçesini paylaştı. Mattis' istifa dilekçesinde, ''Bu ve diğer konulardaki görüşlerinizle daha uyumlu bir savunma bakanı seçebilme hakkına sahipsiniz. Pozisyonumdan ayrılmamın doğru olduğuna inanıyorum.'' dedi.

AKAR, ''KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLECEKLER'' DEMİŞTİ

Katar Millî Günü münasebetiyle Katar'da bulunan Bakan Akar, başkent Doha’daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar buradaki konuşmasında, ''Şu anda Menbiç’te, Fırat’ın doğusunda bazı çukurların, tünellerin kazıldığı söyleniyor. İster çukur ister tünel kazsınlar, isterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullanmıştı.