'Çöldeki Davos' geniş çaplı uluslararası boykot gölgesinde başladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleştirilen konferansın ilk oturumunu yöneten Suudi iş kadını Lubna el-Ulyan, yaptığı açılış konuşmasında, "Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili meselede yasaları uygulamaya koyacaktır." dedi.

Ulyan, konferansa katılanlara teşekkür etti.

Konferansın ilk oturumuna, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu CEO'su Yasir er-Rumyan, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mubadala Fonu Genel Müdürü Haldun el-Mübarek katıldı.

Kaşıkçı cinayetinin ardından artan uluslararası baskılar nedeniyle başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülke bakanlarının yanı sıra bu ülkelerdeki dünyaca ünlü şirket yöneticileri de konferansı boykot edeceklerini duyurmuştu.

40'a yakın katılımcı konferansı boykot ediyor

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek FII Konferansı'na daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim konferansı boykot kararı aldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox 3 gün sürecek konferansa katılmayacaklarını duyurdu.

Siyasilerin yanı sıra iş dünyasından da boykota büyük destek geldi.

ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish, Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee, Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Siemens CEO'su Joe Kaeser konferansa katılmayacaklarını bildirdi.

Kaşıkçı olayı nedeniyle uluslararası basın da Riyad'daki konferansı boykot etme kararı aldı.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, Fox ve Bloomberg gibi önemli basın kuruluşları konferansın sponsorluğundan vazgeçti.

Rus ve Çinli şirketlerin ise boykotu lehlerine çevirmeye çalıştığı ifade ediliyor.