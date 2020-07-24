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Dünya

Collier: Müslümanlar için çok önemli bir gün, Güney Afrika Cumhuriyeti de Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazını canlı yayımlayacak

Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayımlanacağı duyuruldu. Açıklamayı yapan Güney Afrika Awkaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier, ''24 Temmuz, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle Müslümanlar için çok önemli bir gün.' ifadelerini kullandı.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 07:47 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 07:47
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınacak cuma namazı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yayın yapan televizyon ve radyolardan canlı yayımlanacak.

Güney Afrika Awkaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazının ITV, Salaam Media, CII International Radio 786, Voice of the Cape, Radio Islam, ve Radio Al Ansaar gibi yayın kuruluşlarından takip edilebileceğini belirterek, "24 Temmuz, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle Müslümanlar için çok önemli bir gün." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle İstanbul'da kılınacak cuma namazının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayımlanacağını vurgulayan Collier, namazın yerel saate göre 12.00'de başlayacağını kaydetti.

Collier, "29 Mayıs, İstanbul'un Osmanlı Halifesi tarafından fethinden daha fazlasıdır. Bu fetih hem İslam tarihi hem de dünya için bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

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