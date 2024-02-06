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Dünya

Cuellar, Ankara'yı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın 8 Şubat'ta Ankara'ya ziyaret düzenleyeceği belirtildi.

AA6 Şubat 2024 Salı 21:25 - Güncelleme:
Cuellar, Ankara'yı ziyaret edecek
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, açıklamayı günlük basın toplantısında yaptı.

Cuellar'ın Kıbrıs'a düzenlediği ilk ziyaretini sonlandırdığını ve Yunanistan'a geçtiğini aktaran Dujarric, Cuellar'ın Kıbrıs ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'la görüştüğünü kaydetti.

Dujarric, Cuellar'ın 8 Şubat Perşembe günü yetkililerle görüşmeler yürütmek için Ankara'da olacağını, buradan da Londra'ya geçeceğini duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanlığından Cuellar'ı kabule ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Tatar'ın, Cuellar'a yeni ve resmi bir müzakere sürecinin başlaması için Kuzey Kıbrıs'ın egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gerektiğini bir kez daha ilettiği belirtilmişti.

  • Kıbrıs temsilci ziyaret
  • BM Genel Sekreteri
  • Cuellar

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