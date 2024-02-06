Cuellar, Ankara'yı ziyaret edecek

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, açıklamayı günlük basın toplantısında yaptı.

Cuellar'ın Kıbrıs'a düzenlediği ilk ziyaretini sonlandırdığını ve Yunanistan'a geçtiğini aktaran Dujarric, Cuellar'ın Kıbrıs ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'la görüştüğünü kaydetti.

Dujarric, Cuellar'ın 8 Şubat Perşembe günü yetkililerle görüşmeler yürütmek için Ankara'da olacağını, buradan da Londra'ya geçeceğini duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanlığından Cuellar'ı kabule ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Tatar'ın, Cuellar'a yeni ve resmi bir müzakere sürecinin başlaması için Kuzey Kıbrıs'ın egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gerektiğini bir kez daha ilettiği belirtilmişti.

