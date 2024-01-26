İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2024 Cuma / 16 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3076
  • EURO
    32,9752
  • ALTIN
    1965.17
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Cuellar, Kıbrıs'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

AA26 Ocak 2024 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Cuellar, Kıbrıs'ı ziyaret edecek
ABONE OL

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Cuellar'ın ziyareti hakkında bilgi verdi.

Cuellar'ın Genel Sekreter tarafından 5 Ocak'ta atanmasının ardından bu hafta sonu Ada'ya ilk ziyaretini gerçekleştireceğini aktaran Dujarric, Cuellar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'la ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.

Dujarric, Cuellar'ın aynı zamanda farklı sivil toplum üyeleriyle bir araya geleceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5 Ocak'ta eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atamıştı.

Guterres'in Cuellar'dan "kendi adına Kıbrıs konusunda ileriye dönük ortak nokta bulmak için iyi niyet rolünü üstlenmesini talep ettiği ve kendisine Kıbrıs konusunda tavsiye vermesini istediği" aktarılmıştı.

  • Kıbrıs ziyareti
  • BM Genel Sekreteri
  • Maria Angela Holguin Cuellar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.