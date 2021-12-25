İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2021 Cumartesi / 21 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,9935
  • EURO
    12,4442
  • ALTIN
    638.331
  • BIST100
    1891.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Avn, tarih verip açıkladı: 6-7 yıla ihtiyacımız var
Dünya

Cumhurbaşkanı Avn, tarih verip açıkladı: 6-7 yıla ihtiyacımız var

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin içinde bulunduğu krizden çıkması için 6-7 yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 01:01 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 01:01
ABONE OL

Avn, ülkede 2 yıldır devam eden ve işsizlik ve yoksulluk oranlarında rekor seviyelerin görüldüğü krizle ilgili yerel bir televizyon kanalına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, "Lübnan'da değişim olacağı kesindir ve bu hem fikri hem de pratik düzeyde olacaktır çünkü biz bu sonuca hırsızlık, yolsuzluk, sistemdeki yanlışlık ve başarısızlık nedeniyle geldik. Bu da değişimi zorunlu kılmaktadır ama bunun için 6-7 yıla ihtiyacımız var." dedi.

Ülkede 2019'dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle Lübnan yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı her geçen gün artıyor.

Halihazırda, Lübnan Merkez Bankasına göre 1 dolar 1500 Lübnan lirasından işlem görürken karaborsada ise bu miktar 27 bin liraya kadar ulaşıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.