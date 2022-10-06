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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan 'TC-TUR' uçağı ile Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

IHA6 Ekim 2022 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'a gitti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere saat 10.10'da Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Erdoğan'ın zirve çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yanı sıra zirveye katılan ülkelerin liderleriyle baş başa ve yuvarlak masa toplantılarında çeşitli görüşmeler yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik Prag ziyaretinin ardından akşam saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.

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