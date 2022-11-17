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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Güçlü kararlıklarından dolayı tebrik ediyorum

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirtip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek, 'Devam eden güçlü kararlıklarından dolayı tebrik ediyorum. Diplomasi, her zaman çözüm bulmanın en iyi yoludur.' dedi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Güçlü kararlıklarından dolayı tebrik ediyorum
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i tebrik etti.

Rama, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesini memnuniyetle karşılıyor. Bu önemli gıda tedarik hattı, dünya için hayati olmaya devam ediyor. Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i devam eden güçlü kararlıklarından dolayı tebrik ediyorum. Diplomasi, her zaman çözüm bulmanın en iyi yoludur."

19 KASIM'DAN İTİBAREN 120 GÜN SÜREYLE UZATILDI

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi, 19 Kasım'da sona erecekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

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