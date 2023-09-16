Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye yapacağı ziyaretinin öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İsveç'in NATO üyelik sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda özellikle Batı ikide bir İsveç de İsveç diyor. Biz de diyoruz ki: Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra bizim kalkıp da yolda yürürken evet ya da hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım" ifadelerini kullandı. Terörle mücadele yasasının uygulanmaya koyulmasında Türkiye'nin kararlı duruşunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Bize yasa hazırladılar diyorlar. Yasa hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekir. İsveç ister anayasa ister yasa değişikliği yaparsa yapsın kalkıp da teröristleri İsveç polisi koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir" sözlerini kullandı.

"BOYUN EĞMEKTEN OMURGAMIZ KIRILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e yönelik açıklamaları ülke medyasında büyük yankı uyandırdı. İsveç basını son dakika koduyla manşete taşıdığı haberde çarpıcı ifadeler kullandı.

Expressen gazetesi, Türkiye'nin İsveç'e uyguladığı NATO şartlarını konu edindiği haberinde Türkiye'nin duruşuyla ilgili dikkat çeken sözler sarfetti. İsveç hükümetinin Türkiye karşısında güçsüz olduğunun vurgulandığı haberde ülkenin dış politikası eleştirildi. İsveç hükümetinin Başkan Erdoğan'ın isteklerini her fırsatta kabul ettiğinin konu edildiği haberde, "Türkiye'ye boyun eğmekten omurgamız kırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin bir diğer önemli gazetelerinden Aftonbladet Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdığı haberde "Erdoğan NATO'yu tehdit etti" imasında bulundu.

"YASAYI UYGULAMAZSAK ÜYELİĞİMİZ GARANTİ DEĞİL"

Dagens Nyheter gazetesi, "Erdoğan İsveç'in yasayı uygulamasında ısrarcı" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın İsveç'i sert ifadelerle eleştirdiğine yer verdi.

Goteborg Posten gazetesi ise "Erdoğan'dan yeni hamle" başlıklı haberinde "Erdoğan İsveç'in yürürlüğe giren terör örgütüne katılmayı, teşvik etmeyi, güçlendirmeyi veya desteklemeyi suç sayan yeni terör yasasına atıfta bulundu" ifadelerine yer verdi. İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmemesi halinde NATO üyeliğinin garanti olmadığının da altı çizildi.