İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2022 Çarşamba / 19 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6636
  • EURO
    15,8549
  • ALTIN
    914.362
  • BIST100
    2519.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğine geldiler! Teklif sunulacak
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğine geldiler! Teklif sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK yapısına ve bu duruma ilişkin “Dünya 5'ten büyüktür” eleştirisi sık sık gündeme gelirken, BM'de beş daimi üye ülkenin elindeki veto yetkisinde değişiklik yapılacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle gündeme gelen ve ABD'nin desteklediği tasarıya göre, oylamayı veto eden ülke, 10 gün içinde kararını gerekçelendirmek ve açıklamak zorunda kalacak.

Yeni Şafak20 Nisan 2022 Çarşamba 08:35 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 08:35
ABONE OL

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesi ülkenin sorumsuzca kullandıkları veto yetkisinde değişiklik yapılması gündeme alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BMGK yapısına ve bu duruma ilişkin "Dünya 5'ten büyüktür" eleştirisi sık sık gündeme gelirken, Lihtenştayn'ın sunduğu ve ABD'nin desteklediği bir tasarıya göre, BMGK'nın beş daimi üyesinin veto kullanımlarını gerekçelendirmesini şart koşan bir taslak hazırlandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto yetkilerinin kullanımını azaltmayı amaçlayan tasarı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası gündeme getirildi. ABD başta olmak üzere 50 ülkenin desteklediği tasarı ile ilgili diğer 4 daimi üye (İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) görüş beyan etmedi. Tasarıya göre, Güvenlik Konseyi'nde bulunan daimi üyelerden biri, oylamada veto kararı alması durumunda 10 iş günü içinde genel durumda kararını gerekçelendirmek ve açıklamak zorunda kalacak. Tasarıya, BMGK'ya daimi üye olmak isteyen Japonya ve Almanya da destek veriyor.

EN ÇOK RUSYA VETO ETTİ

BMGK'da karar alınması için yapılan bir oylamada, daimi üyelerden birinin veto etmesi halinde netice olumsuz sonuçlanıyor. Veto yüzünden felç olan, eyleme geçemeyen BMGK üyesi devletler, adeta pasifize oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946'da kurulan BMGK'nın, o zamandan bu yana yapılan oylamaları Sovyetler Birliği (Rusya) 143 kez, ABD 86 kez, İngiltere 30 kez, Çin ve Fransa 18'er kez veto etti ve düşürdü.

Konuya ilişkin ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın son yirmi yılda veto imtiyazını kötüye kullanma konusundaki utanç verici modelinden özellikle endişe duyuyoruz" sözleriyle tasarıyı gerekçelendirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.