İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı Rusya'da ilgi gördü
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı Rusya'da ilgi gördü

Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da tanıtımı yapılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabı yoğun ilgi gördü.

AA2 Haziran 2023 Cuma 17:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı Rusya'da ilgi gördü
ABONE OL

Erdoğan'ın Rusçaya çevrilen kitabı, Kızıl Meydan'da açılan 9. Kitap Festivali'nde ilk kez Rus okuyucuların beğenisine sunuldu.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevinç Üçgül tarafından çevirisi yapılan kitabın ilk baskısı Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Rusya'da dağıtıldı. Yoğun ilgi gören kitabın sergilendiği standın önünde Rus vatandaşlar sıraya girdi.

Kitabın tanıtımının yapıldığı standa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da geldi.

Kitabın tanıtım ve dağıtım koordinasyonunu yürüten Moskova İletişim Müşaviri Hacı Murat Terzi, ülke genelinde 600 kitabın dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Terzi, "Başta Rusya'nın önde gelen kütüphaneleri olmak üzere, üniversitelerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerine, sivil toplum kuruluşlarına, araştırma merkezlerine, üniversitelerin Türkoloji bölümlerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabı gönderildi." ifadelerini kullandı.

Moskova'nın önemli bir kitap festivalinde kitabı okuyucuların beğenisine sunduklarına dikkati çeken Terzi, kitabın oldukça ilgi gördüğünü vurguladı. Terzi, festivalde kitabı görmek ve incelemek için insanların sıraya girdiğini söyledi.

Terzi, Prospekt Yayınevi'nde basılan kitabın ilk baskısının 5 bin adet olduğunu kaydetti.

  • Rusya
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kitap
  • Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.