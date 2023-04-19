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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gündem oldu: Barbaros'un torunları gücünü gösterecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun iki kat büyüğünün yapılacağını açıklaması Yunan medyasında kendine geniş yer buldu. Protothema, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız. Barbaros'un torunları gücünü Barbaros'a gösterecek' sözlerine vurgu yaptı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri gündem oldu: Barbaros'un torunları gücünü gösterecek
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'2023'ün en önemli olaylarından biri' olarak değerlendirilen Türkiye seçimleri için bugün dış basında yine dikkat çeken analizler yer aldı.

Yunan medyası ise bugün seçimlerden daha çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı açıklamaları gündeme getirdi.

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ile duyurduğu haberinde, "Türkiye nükleer güç oluyor" başlığını kullandı ve Erdoğan'ın "Türkiye dünyanın en önemli nükleer güçlerinden biri olacak. Burada 4 ünite var biz ilkini açacağız. Birer yıl arayla üç ünite devreye alınacak. Ülke ekonomisine 6,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda enerjinin yüzyılı olacak" sözlerine dikkat çekti.

Protothema ise Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun iki kat büyüğünün yapılacağının sözünü verdiğini belirtti ve Cumhurbaşkanı'nın "Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız. Barbaros'un torunları gücünü Barbaros'a gösterecek" sözlerine yer verdi.

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