'2023'ün en önemli olaylarından biri' olarak değerlendirilen Türkiye seçimleri için bugün dış basında yine dikkat çeken analizler yer aldı.

Yunan medyası ise bugün seçimlerden daha çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı açıklamaları gündeme getirdi.

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ile duyurduğu haberinde, "Türkiye nükleer güç oluyor" başlığını kullandı ve Erdoğan'ın "Türkiye dünyanın en önemli nükleer güçlerinden biri olacak. Burada 4 ünite var biz ilkini açacağız. Birer yıl arayla üç ünite devreye alınacak. Ülke ekonomisine 6,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda enerjinin yüzyılı olacak" sözlerine dikkat çekti.

Protothema ise Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun iki kat büyüğünün yapılacağının sözünü verdiğini belirtti ve Cumhurbaşkanı'nın "Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız. Barbaros'un torunları gücünü Barbaros'a gösterecek" sözlerine yer verdi.