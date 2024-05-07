Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında: Dostluk elinin çok ötesinde bir anlam taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra 7 Aralık 2023'te Yunanistan ile Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 5'inci toplantısı kapsamında Atina'ya ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyarette, eğitim, enerji, ulaşım, turizm ve ticaret gibi alanlarda işbirliğini öngören 15 önemli anlaşma, mutabakat muhtırası ve ortak bildirgelere imza atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine karşın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceği bildirildi. Miçotakis'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret Yunan basınında geniş yer buldu.

Söz konusu karşılıklı ziyaretin iki ülke arasında 14 aydır devam eden pozitif ilişkileri pekiştireceği öngörülüyor.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'YE GELİYOR



Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a ziyaret gerçekleştirerek pozitif adımlar atılması konusunda görüşme gerçekleştirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine karşın iade-i ziyarette bulunacağı öğrenildi. Miçotakis, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da yapacağı görüşmenin tarihinin 13 Mayıs olarak belirlendiğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, YERAPETRİTİS İLE LONDRA'DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan, Fidan ile Yerapetritis'in görüşmesine ilişkin paylaşım yapmıştı.

Paylaşımda şunlar kaydedilmişti;

"Sayın Yunanistan Başbakanı'nın (Kiryakos Miçotakis) önümüzdeki dönemde Ankara'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Haftaya pazartesi de Yunanistan Başbakan Sayın Miçotakis yine resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelecek. Çift başlı Selçuklu kartalı misali Doğu'yla ve Batı'yla ilişkilerimizi ortak çıkarlarımız temelinde geliştirmenin yollarını arayacağız. " ifadelerini kullandı

YUNAN BASINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ MANŞETE TAŞIDI



Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ve Miçotakis'in Türkiye ziyaretine yönelik sözleri Yunan basınında geniş bir yer buldu.

Yunanistan'ın köklü medya kuruluşlarından Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çözülemeyecek sorunumuz yok" sözlerine dikkat çekerek Erdoğan'ın şu sözlerini okuyucularına aktardı:

"Bölgemizdeki hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yok. Diyalog ve müzakerenin açamayacağı kapının olmadığı inancındayız. Yeter ki diplomasiye olanak tanınsın, gerisi gelecektir."

Bir diğer Yunan basını Protothema da yine aynı konuya değinerek 'Çözemeyeceğimiz sorun yok' başlığı ile haber yayımladı.

"MİÇOTAKİS HAZIRLIKLARINI HUMMALI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR"

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına atıfta bulunan Newsbeast.gr'de yer alan bir analizde, Miçotakis'in Ankara ziyareti için hazırlıkların hummalı bir şekilde sürdüğü belirtildi ve Erdoğan'ın son açıklamasının Yunanistan'a dostluk elinin çok ötesinde bir anlam taşıdığı irdelendi. Newsbeast.gr'ye göre, 13 Mayıs'ta iki lider arasında yapılacak görüşmede siyasi diyaloğun gidişatı, Mutabakat Zaptı ve pozitif gündemin ele alınacak. Görüşmede zor konuların ele alınması beklenmiyor ancak Atina Ankara'nın Ege ve İyon Denizlerinde ilan edilen deniz parkları konusunu gündeme getirmesi ihtimaline karşı hazırlıklı.

TEKRAR GÖRÜŞEBİLİRLER

Yunan basınına göre, 14 aydır devam eden pozitif havanın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde bundan sonra atılacak adımlar için bir takvim belirlenirse bu bir başarı sayılacak. Her şey yolunda giderse Miçotakis ve Erdoğan Temmuz ayında Washington'daki NATO Zirvesi'nde ve hemen ardından Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda tekrar bir araya gelme fırsatı bulacaklar.

MİÇOTAKİS AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Miçotakis de geçtiğimiz günlerde Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmeden beklentisinin ne olduğu sorusunu, "Türk-Yunan yakınlaşmasında ileriye doğru bir adım atmak. Bu yakınlaşma, bugüne kadar bazı önemli sonuçlar verdi" demişti.

Miçotakis ayrıca, "Önemli konulardaki görüş ayrılıkları malum. Ancak bu durum, görüşmeyeceğimiz, ilişkilerdeki düzelmeyi kabul etmeyeceğimiz, görüş ayrılıklarımıza ve olumsuz şeylere odaklanıp olumlu şeyler inşa etmek için gayret göstermeyeceğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.