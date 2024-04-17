Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında gündem oldu: Dengeleyici bir rol oynuyor

İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran da karşı hamle yaparak İsrail'e yüzlerce İHA ile saldırı düzenledi. İsrail'in ise bölgede gerilimi artıracak misilleme yapacağını iddia edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYA BASININDA

Orta Doğu'daki krize ilişkin önemli açıklamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırım ve sonrasında İran ile İsrail arasında yaşanan gerilime de değindi. Erdoğan "13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerine ilk sıradan giriş yaptı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Servis ettiği haberinde, "Problemin kaynağı doğru tespit edilmelidir. Sadece 13 Nisan gecesine bakarak değerlendirmede bulunmak hakkaniyetli olmayacaktır. 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümeti ateşi bölgeye yaymak için provokatif adımlar atmaktadır." İfadelerine vurgu yapan Reuters, Erdoğan'ın Netanyahu'ya tepkisini duyurdu.

"SORUMLUSUNUN NETANYAHU OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Al Arabiya haberinde açıklamalara geniş yer ayırırken, "Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısının asıl sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu söyledi" ifadelerinin altını çizdi.

İSRAİL MEDYASI SESSİZ KALAMADI

İsrail medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına sessiz kalamadı. Times of Israel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir." sözlerine yer verirken "İsrail'i ve liderliğini sürekli eleştiren Türk lider Netanyahu'yu sorumlu tuttu" ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI: ERDOĞAN DENGELEYİCİ BİR ROL OYNUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarpıcı çıkışı Yunan basınında da büyük ses getirdi. Ethnos gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede oynadığı role vurgu yaparken Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. Yunan gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırırken "Erdoğan, İran ile İsrail arasında dengeleyici bir rol oynuyor" başlığını kullandı. Ethnos haberinde, "İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ilk açıklamasında taraf tutmaktan kaçınan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eleştirilerini İsrail'in Netanyahu yönetimindeki eylemlerine yoğunlaştırarak onu orantısız tepkiler vermekle suçladı" sözlerini kullandı.



KABİNE SONRASI AÇIKLAMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yunan Kathimerini ise haberinde "Kabine toplantısının ardından Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Erdoğan 'İsrail bölgesel bir çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor ve İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine saldırısı son damla oldu' sözlerini kullandı" ifadelerini vurguladı.