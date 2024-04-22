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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Irak ziyareti PKK destekçilerini panikletti! Asılan Türk bayraklarını hazmedemediler
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Irak ziyareti PKK destekçilerini panikletti! Asılan Türk bayraklarını hazmedemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra Irak'a gerçekleştirdiği ziyaret terör örgütü PKK destekçilerini korkuttu. PKK yandaşları, Bağdat ve Erbil'e asılan Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan posterlerini hazmedemedi. PKK'nın yayın organı, Türkiye'nin öne çıkan 'askeri operasyon hamlesi' ile ilgili de Irak hükümetine yönelik küstahça çağrılarda bulundu.

22 Nisan 2024 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Irak ziyareti PKK destekçilerini panikletti! Asılan Türk bayraklarını hazmedemediler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin en önemli gündem maddeleri arasında, terörle mücadele ve Türkiye'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik operasyonları yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMESİ PKK'YI KORKUTTU

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.

PKK'NIN YAYIN ORGANINDAN IRAK'A KÜSTAH ÇAĞRI

Türkiye'nin diplomatik ve askeri operasyon hamleleri ile iyice köşeye sıkışan PKK, yayın organları üzerinden Irak ziyareti ile ilgili alçakça ifadeler kullandı. Çaresizlikleri ve korkuları belli olan PKK yandaşları Irak hükümetine yönelik küstahça 'Türkiye'ye karşı tutum alın' çağrısı yaptılar.

İşte PKK'nın kanalından yayınlanan korku ve paniği gözler önüne seren ifadeler:

TERÖRİSTBAŞI MÜSLİM'DE KORKU DAĞLARI SARDI

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde elebaşlarından Salih Müslim de şu ifadeleri kullandı:

"Yoksa gerçekten de Başur elden gider. Şimdi yanına KDP'yi aldı. Ardından YNK'yi tehdit etmeye başladı. Onlar da böyle boyun eğerse bütün Başur gider. Zaten orada 100 civarında üsleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık alanlarda falan değil. Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor. Akıllı davranmak gerekiyor."

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