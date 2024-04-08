Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine ziyareti hakkında konuştu: Müslümanlar için bir boyutu olacak

Şeyh Abdulkadir Geylani Camii Mütevelli Heyeti Başkanı Geylani, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretten beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Geylani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Bağdat'ta bulunan Geylani Külliyesi'ndeki Osmanlı eserlerine büyük ihtimam gösterdiğini ve Külliyedeki cami minberi ile Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırılan saat kulesindeki elden geçirme çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade etti.



- "BU ZİYARETİ BEKLİYORUZ VE BUNUN ÇALIŞMALARINI YÜRÜTENLERİ DE YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ"

Abdulkadir Geylani'nin torunlarından Geylani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi:



"Bu ziyareti bekliyoruz ve bunun çalışmalarını yürütenleri de yürekten destekliyoruz. Sayın Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyaretin hem Müslümanlar hem de Kadiriye tarikatı ve sevenlerimiz için bir boyutu olacak. Erdoğan'ın bu ziyaretiyle aynı zamanda Irak'ın hem siyasi hem de Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve İmam Azam ile Geylani hazretlerine yönelik dini ziyaretlere açık, güvenli ve istikrarlı bir ülke olduğu mesajı verilecek."



- "ERDOĞAN'IN GEYLANİ KÜLLİYESİ'NDE BİR İZİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geylani Külliyesi'ni de ziyaret ederek burada bir izinin olmasını istediklerini söyleyen Geylani, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm Osmanlı sultanlarının Geylani Külliyesi'nde birer izi bulunuyor. Ekselansları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da TİKA tarafından tamamlanacak projelerin açılışını yaparak Geylani Hazretlerinin Külliyesi'nde bir izi olacak."

