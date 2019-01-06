Cumhurbaşkanı Hadi'den Husilere 'oyalama' suçlaması

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew H. Tueller'i kabul etti. Husilerin sivillere yönelik mükerrer saldırılarını, insani yardımları yağmalamalarını ve bunların kendi kontrolleri altındaki bölgelerde bulunan halka ulaşmasını engellemelerini kınayan Hadi, "Darbeci Husi milisler, Stockholm'de varılan anlaşma konusunda oyalama taktiği uyguluyor." ifadesini kullandı.

Husilerin, gıda yardımlarını kara borsada sattığına ve bunun da halkın sıkıntılarını artırdığına işaret eden Hadi, uluslararası toplumu, Husilere sivillere saldırmama ve imzalanan anlaşma gereğince Hudeyde Limanı'ndan çekilme konusunda baskı uygulamaya çağırdı.

ABD'li Büyükelçi Tueller de Stockholm anlaşmasının Yemen'de güven ve istikrarın yeniden tesisi için önemini vurguladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde İsveç'te 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında Yemenli taraflar, esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili üç anlaşma imzalamıştı.