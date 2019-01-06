İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3542
  • 6,1106
  • 220.402
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cumhurbaşkanı Hadi'den Husilere 'oyalama' suçlaması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husileri, Yemenli taraflar arasında İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sürekli ertelemekle suçladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew H. Tueller'i kabul etti. Husilerin sivillere yönelik mükerrer saldırılarını, insani yardımları yağmalamalarını ve bunların kendi kontrolleri altındaki bölgelerde bulunan halka ulaşmasını engellemelerini kınayan Hadi, "Darbeci Husi milisler, Stockholm'de varılan anlaşma konusunda oyalama taktiği uyguluyor." ifadesini kullandı.

Husilerin, gıda yardımlarını kara borsada sattığına ve bunun da halkın sıkıntılarını artırdığına işaret eden Hadi, uluslararası toplumu, Husilere sivillere saldırmama ve imzalanan anlaşma gereğince Hudeyde Limanı'ndan çekilme konusunda baskı uygulamaya çağırdı.

ABD'li Büyükelçi Tueller de Stockholm anlaşmasının Yemen'de güven ve istikrarın yeniden tesisi için önemini vurguladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde İsveç'te 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında Yemenli taraflar, esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili üç anlaşma imzalamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İşgalci İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

İşgalci İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

Valilik açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?

Valilik açıkladı: Ankara'da okullar tatil mi?

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

Türkiye'de bulundu: Dünyada olmayan 6 element

7 büyüklüğünde deprem sonrası ülke alarma geçti

7 büyüklüğünde deprem sonrası ülke alarma geçti

Sınıra mühimmat sevkiyatı

Sınıra mühimmat sevkiyatı

Srebrenitsa'da çirkin saldırı: Domuz parçaları bıraktılar

Srebrenitsa'da çirkin saldırı: Domuz parçaları bıraktılar

'Türkiye'nin arabuluculuk ihtimali var'

'Türkiye'nin arabuluculuk ihtimali var'

Cumhurbaşkanı Hadi'den dikkat çeken Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Hadi'den dikkat çeken Türkiye mesajı
 

POPÜLER HABERLER

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA