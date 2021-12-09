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Dünya

Cumhurbaşkanı Kabore, başbakanı görevden aldı

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden aldı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 01:03 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 01:03
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Hükümet Genel Sekreteri Stephane Sanou, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kabore'nin Dabire'yi görevden aldığını duyurdu.

Daha sonra yayımlanan resmi açıklamada da Dabire hükümetinin, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği kaydedildi.

Ülkede kasımda düzenlenen 2 terör saldırısında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş, hükümet terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

  • Burkina Faso
  • başbakan
  • Roch Marc Christian Kabore
  • Joseph Marie Dabire

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