Cumhurbaşkanı Osmani'den Macron'a tepki: Buna hak ederek ulaştık

Osmani, katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorusu üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Kosova ve Sırbistan'ın sorumlu davranmaması halinde vize politikalarına ilişkin verilen taahhütlerin gözden geçirileceği" açıklamasına tepki gösterdi.

Kosova'nın vize serbestisi için kriterleri karşıladığını belirten Osmani, Kosova'nın buna hak ederek ulaştığını vurguladı.

Osmani, vize serbestisi kararının geri çekilme olasılığına değinerek "Bu, Kosova-Sırbistan diyaloğunu kesin olarak ortadan kaldırmanın en etkili yolu olacaktır." dedi.

Kosova halkına karşı cezalandırıcı tedbirleri kabul etmeyeceklerini vurgulayan Osmani, "Kosova halkına karşı büyük bir haksızlık olacak böylesine benzeri görülmemiş bir ceza, diyaloğun ölümüyle sonuçlanacaktır. Kosova halkının cezalandırıldığı bir dönemde kimsenin Brüksel'e gitme yetkisi yoktur." diye konuştu.

Macron, hafta içerisinde katıldığı Büyükelçiler Konferansı'nda, Kosova ve Sırbistan vatandaşlarına tanınan vize serbestisine ilişkin "Fransa ve Almanya vize politikaları ve diğer ekonomik konularla ilgili taahhütlerde bulundu, tarafların sorumlu davranmaması halinde bunlar gözden geçirilecek." açıklamasını yapmıştı.

Fransa ve Almanya'nın taahhütleri kapsamında Kosova vatandaşları, 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında Kosova ile Sırbistan arasında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.