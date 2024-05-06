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Dünya

Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme sinyali!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, 'Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir.' ifadesini kullandı.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 07:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme sinyali!
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Sosyal medya hesabından muhalefetin İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Petro, "Soykırımın olduğu bir yerde ilişkileri kesmemek hiçbir düzgün insanın kabul edebileceği bir durum değildir. İnsanlığa karşı bir suç işleniyor ve hepimiz insanız." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Hükümetin İsrail'e yönelik aldığı karar, eski devlet başkanları Ivan Duque ve Juan Manuel Santos tarafından "sert" şekilde eleştirilmişti.

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