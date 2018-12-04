Cumhuriyetçi Senatör Corker: Veliaht Prens jürinin önüne çıksa, hakkındaki hüküm 30 dakika içinde verilir

CIA Direktörü Gina Haspel, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili olarak kapalı kapılar ardında senatörleri bilgilendirdi.

CIA'in gerçekleştirdiği bilgilendirmenin ardından bazı ABD senatörleri gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Gece ile gündüz kadar fark vardı"

Senatör Corker, basın mensuplarının "Geçen hafta Dışişleri Bakanı Pompeo ile Savunma Bakanı Mattis'in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili paylaştığı bilgilerle bugün CIA'in paylaştığı bilgiler arasında bir fark var mıydı?" sorusuna, "Gece ile gündüz kadar fark vardı." şeklinde yanıt verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı jürinin önüne çıkarsanız, 30 dakika içinde hüküm giyer." dedi.

"Jürinin önüne çıksa 30 dakikada hükmü verilir"

Prens Muhammed'in Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiğinden zerre miktarı şüphesi olmadığını söyleyen Senatör Corker, "Cinayeti izledi, yaşanan her şeyi ayrıntılarıyla biliyor. Cinayetin planını ayrıntılı bir şekilde yaptı. Eğer jürinin önüne çıkarılmış olsa, hakkındaki hüküm 30 dakikada verilirdi: Suçlu." ifadelerini kullandı.

"Tartışmasız bir delil değil, tartışmasız bir testere var"

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör olan Lindsey Graham ise, "Ortada olan tartışmasız bir delil değil, tartışmasız bir testeredir." ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens Muhammed'i "yıkıcı gülle" olarak tanımlayan Senatör Graham, Prens Muhammed'i Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olarak gördüğünü ve ABD'nin kendisini "güvenilir" bir ortak olarak göremeyeceğini söyledi.

"Buna inanmak için gerçekten kör olmak gerekir"

Prens Muhammed'in Kaşıkçı cinayetini organize etmediğine inanmak için "gerçekten kör olunması" gerektiğini söyleyen Graham, "Suudi Arabistan iyi bir müttefik, ilişkilerimizi kurtarmaya değer bir müttefik; fakat bu 'her şeye rağmen' olamaz. Adalet yerine gelene dek Suudi Arabistan'a silah satışlarını onaylamayacağım." dedi.

(aksam.com.tr)