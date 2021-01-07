AA 07 Ocak 2021 Perşembe 11:25 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 11:53

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği ateşkesi sağlamak amacıyla bölgeye konuşlandırılan Rus askeri unsurlar, zaman zaman asli görevlerinin dışına çıkarak Ermenistan yanlısı eylemlerde bulunuyor.

Rus unsurların komutanı Rüstem Muradov'un Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yöneticilerle samimi görüntüler vermesi, yaptığı görüşmelerde sözde yönetimin bayrağının da bulunması Azerbaycan kamuoyunda tepki çekiyor.

Görüşme ve etkinliklerde Rusya bayrağının yanı sıra sözde yönetiminin bayrağının da bulunması, Rus unsurların uluslararası hukuku alenen hiçe saydığı şeklinde algılanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesinde bölgeyle ilgili bir haberde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ifadesinin kullanılması da Azerbaycan'da tepkilere neden oldu, Bakanlık, tepkiler üzerine o ifadeleri haberden çıkardı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'ı ziyaret ederek sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelmesi de Azerbaycan'da tepkiyle karşılandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus unsurların kontrolündeki Laçın koridorundan geçerek Dağlık Karabağ'a gelen Ayvazyan'ın ziyaretini provokasyon ve 10 Kasım'da imzalanan üçlü bildiriyle çelişen bir durum olarak nitelendirdi.

- "Rusya bu süreçte iyi sınav vermiyor"

Azerbaycanlı uzmanlar, Rus unsurların tepki toplayan faaliyetlerinin bölgenin istikrarı için olumlu bir katkı sağlamayacağı hususunda hemfikir.

Azerbaycan Devlet Gümrük Akademisi Daire Başkanı Araz Aslanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus unsurların bazı söylem ve uygulamaları maalesef Karabağ sorununun köklü çözümü açısından olumlu bir katkı sağlamıyor. Azerbaycan ve Türkiye'de Rusya'nın iyi niyeti hususunda kuşkulara neden oluyor." dedi.

Aslanlı, Dağlık Karabağ sorununun yıllardır çözümsüz kalmasının Türkiye ve Rusya ilişkilerini farklı noktalara itebileceğini belirterek, "Fakat 44 günlük savaş sonrasında bu risk önemli ölçüde ortadan kaldırıldı ve iki ülke arasındaki iş birliği olanakları arttı. Bölgede çok yönlü iş birliği ortamlarının oluşturulması önem taşıyor. Rus unsurlar, bölgenin istikrarlı geleceği için, görev yaptıkları toprakların Azerbaycan toprağı olduğu bilinciyle hareket etmeliler." ifadelerini kullandı.

Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) Başkan Yardımcısı Nazım Cafersoy, Rus unsurların oradaki Ermeni vatandaşlarla Azerbaycanlılar arasında barış sağlamaktan ziyade oradaki yasa dışı askeri gücün devam etmesine önayak olduklarını belirtti.

Cafersoy, Rus unsurların Dağlık Karabağ'daki sözde yönetimi muhatap almasının doğru olmadığını vurgulayarak, "Sözde Ermeni yönetiminin kendi lehine kullanmaya çalıştığı bu durum kabul edilemez. Rusya bu süreçte iyi sınav vermiyor. Rus unsurlar görev tanımlarına uygun olarak bölgede ateşkesin sağlanması için faaliyet göstermeli ve Azerbaycan toprak bütünlüğüne karşı her türlü girişimlerden kaçınmalıdır." dedi.