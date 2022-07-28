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Dünya

Dahi çocuk, 14 yaşında tıp fakültesine kabul edildi

2024'te Michigan Üniversitesi'nde derslere başlayacak olan Alena Analeigh, tıp fakültesine kabul edilen en genç Afrikalı Amerikalı.

TRT Haber28 Temmuz 2022 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
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13 yaşında bir dahi çocuk, liseyi bitirdikten sadece bir yıl sonra tıp fakültesine kabul edildi.

Alena Analeigh, mayıs ayında Alabama Üniversitesi Heersink Tıp Okulu'ndan erken kabul mektubu aldıktan sonra tıp fakültesine kabul edilen en genç Afrikalı Amerikalı oldu.

2024 sonbaharına kadar derse başlamayacak olsa da, Alena Arizona Eyalet Üniversitesi ve Oakwood Üniversitesi'nde çift lisans biyolojik bilim programlarına kayıtlı.

Gencin başarıları bununla da bitmiyor. Geçen yıl üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Alena, Nasa'nın en genç stajyeri oldu.

Fort Worth, Teksas'ın hemen dışında annesiyle birlikte yaşayan Alena, etkileyici özgeçmişi ve başarısı için zaman yönetimi becerilerine ve disiplinine güvendiğinin söyledi.

Alena'nın öğrenmeye açlığı genç yaşta belli oldu.

İki yaşına geldiğinde, okumayı öğrenmeye başladı ve beşinci sınıfta lise cebir öğrenmeye başladı.

Bilim meraklısı Alena , genç kızlara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kariyer yollarını keşfetmeleri için ilham verebilmekten gurur duyduğunu söyledi.

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